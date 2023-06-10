Обвинувачений у нападі на Сергія Стерненка отримав 10 років позбавлення волі

Баймукашева визнали винним у замаху на умисне вбивство та незаконному зберіганні та поводженні зі зброєю.

Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Баймукашеву Абзалу Амангалійовичу у справі про замах на Сергія Стерненка, який був скоєний 1 травня 2018 року.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

Виконавець другого нападу на Сергія Стерненка був засуджений судом на 10 років позбавлення волі.

“Того дня на замовлення Труханова він вистрілив мені у потилицю. Але оскільки я не втратив свідомість та став його переслідувати, мені вдалося його затримати”, - написав Стерненко.

Він додав, що Баймукашева визнали винним у замаху на умисне вбивство та незаконному зберіганні та поводженні зі зброєю.

Якщо не буде апеляційної скарги, вирок набере законної сили за місяць з дня оголошення.

“Замовник Труханов, співучасники злочину, у тому числі поліціянти, підозр так і не отримали”, - наголосив активіст.

Сергій Стерненко нагадав, що Баймукашев - єдиний, кого судили за напад на нього. Активіст також повідомив, що процес по його самозахисту під час третього нападу триває та вже близький до вироку.

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Сергія Стерненка, зокрема - закрили провадження "про один патрон".

А в кінці 2021 року Апеляційний суд задовольнив позов активіста, колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка до Служби безпеки України про захист честі та гідності.