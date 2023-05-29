Рада заявила про необхідність "жорсткого та безкомпромісного" подолання корупції у судах

Верховна Рада на засіданні 29 травня ухвалила Постанову "Про необхідність жорсткого і безкомпромісного подолання проявів корупції в системі правосуддя".

За постанову проголосували 280 нардепів, передає кореспондент LB.

Метою Постанови є «висловлення Верховною Радою України, позиції про необхідність жорсткого і безкомпромісного подолання проявів корупції в системі правосуддя, враховуючи нещодавню ситуацію, яка склалася у Верховному Суді у зв’язку з оприлюдненням Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у ЗМІ повідомлення про ймовірне вчинення Головою Верховного Суду корупційних діянь», — зазначено у пояснювальній записці.

Цією заявою Верховна Рада:

Рішуче засуджує ганебний випадок, який стався у Верховному Суді. Заявляє про абсолютну недопустимість випадків, коли керівник найвищого суду у системі судоустрою України може бути задіяний у вчинені корупційних діянь. Наголошує на необхідності належного, неупередженого та ефективного розслідування ситуації, пов’язаної із можливими фактами корупції у Верховному Суді. При цьому, хід і результати цього розслідування мають бути максимально публічними, в межах встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України. Відмічає роботу антикорупційних органів у цій ситуації, яка свідчить про реальні результати антикорупційної реформи, а також наголошує на необхідності в її подальшому системному впроваджені. Заявляє про нагальну потребу у рішучому та послідовному продовженні судової реформи, з метою зміцнення авторитету та суспільної довіри до інститутів правосуддя, а також подальшої євроінтеграції України, здійснивши такі невідкладні кроки:

продовжити жорстку та безкомпромісну боротьбу з ганебними випадками недопустимої поведінки суддів, що порочать звання судді та підривають авторитет правосуддя;

докорінно винищити корупцію у системі органів правосуддя. Ті, хто не готовий існувати у справедливій та прозорій реальності, і буде вчиняти корупційні дії, мають бути виключені з лав суддівського корпусу і притягнуті до відповідальності;

негайно відновити розгляд Вищою радою правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів;

розглянути можливість запровадження періодичної перевірки доброчесності суддів;

ґрунтовно удосконалити правила добору та доступу до професії судді, забезпечивши серйозну перевірку всіх кандидатів на посаду судді за критеріями професійної компетентності та доброчесності (у тому числі з використанням всіх сучасних засобів оцінки та тестування, а також залученням громадянського суспільства);

провести оптимізацію системи судоустрою України у відповідності із викликами та вимогами реального стану;

завершити оцінку відповідності займаній посаді всіх діючих суддів;

встановити та забезпечити гідні та належні умови оплати праці працівників апаратів судів;

розглянути питання посилення відповідальності за вчинення корупційних злочинів суддями.

Також парламент звернувся до РНБО щодо негайного розгляду на засіданні фактів проявів корупції та інших порушень закону представниками судової гілки влади.

Нагадаємо, що ексголова Верховного Суду, Всеволод Князєв, підозрюється в масштабній корупційній схемі. Його затримали по справі в отриманні хабаря в 2,7 млн доларів. За ці гроші суд мав винести потрібне рішення по справі бізнес-групи Костянтина Живаго "Фінанси і кредит". Під час розслідування зʼясувалось, що адвокатське обʼєднання виступало посередником між керівництвом не лише Верховного Суду, а й більшості інших судів, та осіб, які хотіли дати хабар за потрібні їм рішення.

Князєв був заарештований із можливістю внесення застави, з посади голови Верховного Суду його звільнили. Князєв очолював ВС із грудня 2021 і мав займати цю посаду протягом чотирьох років.