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Україна відкриє посольство у Мозамбіку

Міністр закордонних справ Кулеба відвідав країну у межах свого другого африканського турне.

Україна відкриє посольство у Мозамбіку
Очільник МЗС Дмитро Кулеба і президент Мозамбіку Філіпе Н’юсі
Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Україна відкриє посольство у місті Мапуту − столиці країни Мозамбік на південному сході Африки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який відвідав країну з візитом.

Кулеба подякував президенту Мозамбіку Філіпе Н’юсі за підтримку.

“Вдячний за солідарність з українським народом. Ми домовилися працювати над поглибленням двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів”, − написав головний дипломат України у Твіттері.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Цього тижня Кулеба розпочав розпочав друге турне Африкою, аби переконати лідерів країн континенту відмовитися від позиції нейтралітету щодо війни та долучитися до реалізації формули миру президента Володимира Зеленського. У межах турне міністр здійснив перші візити до Мароко та Ефіопії з часу встановлення дипломатичних відносин з країнами.

Кулеба повідомив, що Україна започатковує системну співпрацю з Африканським Союзом і підтримує ідею, щоб Африканський союз став постійним членом G20. Також у планах Києва проведення першого саміту Україна-Африка.

У жовтні 2022 Кулеба здійснив перше в історії турне африканськими країнами, відвідавши Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гану та Кенію.

Нагадаємо, шість африканських лідерів пропонують Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території. У червні їхня делегація має відвідати Київ та Москву з "миротворчою місією".

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