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Дмитро Кулеба і прем'єр Ефіопії домовилися створити міжурядову економічну комісію

Це перший візит глави МЗС України до Ефіопії з часу встановлення дипломатичних відносин.

Дмитро Кулеба і прем'єр Ефіопії домовилися створити міжурядову економічну комісію
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до столиці Ефіопії Аддис-Абеби зустрівся з прем'єром країни Абієм Ахмедом.

Про це повідомляє пресслужба МЗСУ.

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Це перший візит глави МЗС України до Ефіопії з часу встановлення дипломатичних відносин.

Кулеба та обговорили Чорноморську зернову ініціативу та гуманітарну програму "Grain From Ukraine", які відіграють важливу роль в забезпеченні продовольчої безпеки в Африці.

За словами українського міністра, завдяки частковому розблокуванню експорту українських зернових в 2022 році глобальні ціни на пшеницю знизилися на 5%. Тому критично важливо, аби Чорноморський зерновий коридор і надалі продовжував функціонувати. 

Українська сторона запросила Ефіопію долучитися до втілення формули миру. За підсумками зустрічі Дмитро Кулеба та Абій Ахмед домовилися створити міжурядову економічну комісію.

"Системна співпраця в економічній сфері, зокрема створення міжурядової комісії, сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та пожвавленню контактів бізнесу, дозволить втілити взаємовигідні проєкти в сферах високих технологій, цифровізації державних послуг, фармацевтики тощо", — сказав глава МЗСУ.

Нагадаємо, торік Україна виділила 50 тисяч тонн пшениці як гуманітарну допомогу для підтримки Ефіопії та Сомалі.

У грудні 2022-го у межах програми “Grain from Ukraine” до Ефіопії прийшло перше судно, яке доправило 25 тисяч тонн української пшениці.

Друге судно, завантаження якого відбулося в українському порту Чорноморськ, перевезло 30 тисяч тонн пшениці.

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