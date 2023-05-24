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Норвегія підтримає різні способи навчання українців на винищувачах F-16

Країна зараз оцінює, який саме внесок може зробити у цій сфері.

Норвегія підтримає різні способи навчання українців на винищувачах F-16
Прапор Норвегії

Норвегія підтримує навчання українського персоналу на винищувачах F-16, передає NRK.

Як зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, його держава розгляне різні способи сприяння навчанню український пілотів.

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Після того, як США та низка інших держав підтримали такі навчання, Норвегія наразі оцінює, який внесок може зробити в цій сфері.

Зацікавлені в тому, аби Норвегія не лише начала, а й передала Україні винищувачі, норвезькі ліберали.

Нагадаємо, якнайшвидше провести навчання українських пілотів на F-16 хочуть Нідерланди. Раніше Італія оголосила, що може долучитися до "коаліції винищувачів", також допоможуть навчати українських пілотів Данія і Бельгія, заявили про підтримку і Сполучені Штати Америки.

В уряді Польщі заявили про початок навчань на літаках F-16, та Повітряні сили ЗСУ спростували цю інформацію. 

Тим часом Держдеп заявив, що США працюватимуть зі союзниками і партнерами, аби Україна отримала винищувачі F-16.

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