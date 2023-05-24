Норвегія підтримає різні способи навчання українців на винищувачах F-16

Країна зараз оцінює, який саме внесок може зробити у цій сфері.

Норвегія підтримує навчання українського персоналу на винищувачах F-16, передає NRK.

Як зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, його держава розгляне різні способи сприяння навчанню український пілотів.

Після того, як США та низка інших держав підтримали такі навчання, Норвегія наразі оцінює, який внесок може зробити в цій сфері.

Зацікавлені в тому, аби Норвегія не лише начала, а й передала Україні винищувачі, норвезькі ліберали.

Нагадаємо, якнайшвидше провести навчання українських пілотів на F-16 хочуть Нідерланди. Раніше Італія оголосила, що може долучитися до "коаліції винищувачів", також допоможуть навчати українських пілотів Данія і Бельгія, заявили про підтримку і Сполучені Штати Америки.

В уряді Польщі заявили про початок навчань на літаках F-16, та Повітряні сили ЗСУ спростували цю інформацію.

Тим часом Держдеп заявив, що США працюватимуть зі союзниками і партнерами, аби Україна отримала винищувачі F-16.