Нідерланди хочуть якнайшвидше провести навчання українських пілотів на F-16, - міністр оборони країни

Нідерланди хочуть якнайшвидше провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у листі до парламенту, передає Reuters.

Навчання координуватимуть із Бельгією, Данією та Великобританією. Зможуть приєднатися до них інші держави.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра уже повідомляв, що навчання українських льотчиків польотам на F-16 розпочнеться найближчим часом. Водночас Нідерланди нададуть 260 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 не зробить НАТО стороною конфлікту між Росією та Україною, як про це каже російська сторона. Також Столтенберг повідомляв, що можливе постачання Україні винищувачів міністри оборони країн НАТО обговорять у червні.