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Українців вже найближчим часом почнуть навчати на F-16, - МЗС Нідерландів

Очільник МЗС Нідерландів не назвав дату початку підготовки.

Українців вже найближчим часом почнуть навчати на F-16, - МЗС Нідерландів
Фото: defense.gov

Навчання українських льотчиків польотам на F-16 розпочнеться найближчим часом. 

Про це сказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, повідомляє RTL Nieuws.

Як зазначається, глава МЗС Нідерландів поки що відмовився назвати конкретну дату початку підготовки та термін навчання українських льотчиків, але, за його словами, це має статися "дуже швидко".

Гукстра також не став уточнювати, в якій саме країні – у Нідерландах, Данії, Норвегії, Бельгії чи іншій країні проводитиметься це навчання.

"Завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко починали діяти", – сказав він.

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Нагадаємо, що під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання наших пілотів на винищувачах F-16.

Як сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські військові в майбутньому можуть отримати кілька десятків винищувачів F-16. 

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