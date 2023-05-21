ЗСУ можуть отримати кілька десятків F-16, - Ігнат

F-16 може замінити усі типи літаків, які зараз є на озброєнні ЗСУ.

Українські військові в майбутньому можуть отримати кілька десятків винищувачів F-16.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - сказав він.

Водночас він зауважив, що сьогодні в арсеналі України знаходяться чотири типи основних літаків: СУ-24; СУ-25; МіГ-29; СУ-27.

"Ці всі типи літаків може замінити єдиний багатоцільовий літак F-16", - зауважив Ігнат.

Нагадаємо, що США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, Штати підтримали спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Невдовзі міжнародні партнери вирішать, як постачатимуть Україні літаки.