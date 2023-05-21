Поки російські загарбники на українській землі, ніхто не сяде за стіл переговорів з РФ, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки російські загарбники залишаються на українській землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із РФ.

Про це глава держави написав у Telegram.

“Наш світ великий, але всі ми в ньому – разом. І це наша спільна справа – мир. Україна запропонувала формулу миру світові. Поки російські загарбники залишаються на нашій землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією. Колонізатор має піти геть. Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир”, – заявив глава держави.

Він зазначив, що Україна розробила формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН, щоб кожен у світі міг обрати собі пункт, який здатен допомогти реалізувати.

“Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки – ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу”, – наголосив президент.

Глава держави оприлюднив відео з саміту Групи семи.

Нагадаємо, у Японії проходить 48-ий саміт країн G7. Його учасники розглядають шляхи забезпечення стійкості глобальної економіки, в тому числі за наслідками пандемії коронавірусу та російської агресії проти України.

“Група семи” засудила жорстоку війну Росії проти України “найрішучішим чином”, назвавши її серйозним порушенням міжнародного права, йдеться у комюніке за підсумками саміту G7 у Хіросімі. Світові лідери закликали до “справедливого і міцного миру” і підтвердили намір надати Україні військову, фінансову та гуманітарну підтримку.