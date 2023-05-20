На Сумщині за день зафіксували понад пів сотні вибухів від російських обстрілів

Протягом дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння Сумщини. Було зафіксовано 56 вибухів.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Під обстріли потрапили Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська громади.

Білопільську ОТГ росіяни обстріляли з мінометів (зафіксовано 38 вибухів), Юнаківську та Краснопільську - з артилерії (чотири і сім вибухів відповідно).

"Хотінська громада: ворог гатив з артилерії (7 вибухів). Пошкоджено 2 приватних житлових будинки", - додали в ОВА.

Нагадаємо, 20 травня ворог “накрив” Торецьк “Градами”, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення. Також росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини, у Нікополі постраждала 46-річна жінка.

Через обстріл Куп’янська на Харківщині були поранені двоє цивільних. У Запорізькій області через обстріли РФ постраждали дев'ятеро жителів, а на Херсонщині загинуло двоє осіб, ще одна отримала поранення.