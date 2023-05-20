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На Сумщині за день зафіксували понад пів сотні вибухів від російських обстрілів

Є пошкодження житлових будинків.

На Сумщині за день зафіксували понад пів сотні вибухів від російських обстрілів
Фото: Сумська обласна прокуратура

Протягом дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння Сумщини. Було зафіксовано 56 вибухів. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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Під обстріли потрапили Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська громади.

Білопільську ОТГ росіяни обстріляли з мінометів (зафіксовано 38 вибухів), Юнаківську та Краснопільську - з артилерії (чотири і сім вибухів відповідно).

"Хотінська громада: ворог гатив з артилерії (7 вибухів). Пошкоджено 2 приватних житлових будинки", - додали в ОВА.

Нагадаємо, 20 травня ворог “накрив” Торецьк “Градами”, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення. Також росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини, у Нікополі постраждала 46-річна жінка.

Через обстріл Куп’янська на Харківщині були поранені двоє цивільних. У Запорізькій області через обстріли РФ постраждали дев'ятеро жителів, а на Херсонщині загинуло двоє осіб, ще одна отримала поранення.

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