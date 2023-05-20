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​Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини

У Нікополі постраждала 46-річна жінка.

​Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото: Facebook/Сергій Лисак

Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під ворожий вогонь потрапили Нікополь і Червоногригорівська громада - по них окупанти випустили понад 20 снарядів.

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"У місті постраждала 46-річна жінка. Пошкоджено 17 будинків – приватних і багатоповерхових. Зачепило й сонячні панелі, паркани та господарські споруди", - додав Лисак.

Також в регіоні пошкоджено газопроводи та лінії електропередач. Без світла нині залишилася майже тисяча жителів.

Фото: Facebook/Сергій Лисак

Фото: Facebook/Сергій Лисак

Фото: Facebook/Сергій Лисак

Нагадаємо, 20 травня внаслідок обстрілу ворогом Куп’янська на Харківщині двоє цивільних людей отримали поранення. У Запорізькій області через обстріли РФ постраждали дев'ятеро жителів, а на Херсонщині загинуло двоє осіб, ще одна отримала поранення.

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