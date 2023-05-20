Унаслідок ранкового обстрілу окупанти Херсонської області загинуло двоє і постраждала одна цивільна особа, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, 20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли місто Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок, під завалами загинули чоловік і жінка.

Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано.

За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населеним пунктам. Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт.

“За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)”, − додали у прокуратурі.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, а також здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура.