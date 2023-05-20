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Унаслідок ранкового обстрілу Херсонщини загинули чоловік та жінка

Біля обласного центру поранено людину.

Унаслідок ранкового обстрілу Херсонщини загинули чоловік та жінка

Унаслідок ранкового обстрілу окупанти Херсонської області загинуло двоє і постраждала одна цивільна особа, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, 20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли місто Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок, під завалами загинули чоловік і жінка.

Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано. 

За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населеним пунктам. Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт. 

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“За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)”, − додали у прокуратурі.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, а також здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура. 

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