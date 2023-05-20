Данія допоможе навчати українських пілотів для керування літаками F-16

Можливо, Данія передасть Україні і самі винищувачі F-16, коли українські пілоти пройдуть навчання.

Виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен запевнив, що Данія докладе багато зусиль для підготовки українських пілотів F-16.

Про це повідомляє данське видання DR.

Вже найближчим часом Данія почне обговорювати конкретний план навчання українських пілотів винищувачів F-16.

“Тепер ми можемо рухатися вперед, щоб зробити спільні зусилля, які полягають у перенавчанні українських пілотів, щоб тепер вони також могли літати на F-16 у довгостроковій перспективі”, - сказав Троелс Лунд Поульсен після того, як президент США Джо Байден оголосив, що США підтримують навчання українських пілотів.

Наразі невідомо, де проходитимуть навчання, але остаточна модель має бути готова протягом наступного місяця. Навчання пілотів триватиме кілька місяців.

“Ми відкриті для обговорення – після того, як ми зробимо цю підготовку – чи слід нам піти далі і пожертвувати винищувачі F-16”, - зазначив виконуючий обов’язки міністра оборони Данії.

Наступного понеділка він зустрінеться у Варшаві з міністрами оборони низки інших країн, зокрема Великобританії, Німеччини та Нідерландів.

Нагадаємо, США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація президента США Джо Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Раніше радник міністра оборони України Юрій Сак повідомив, що ЗСУ хочуть отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16, сформувавши три-чотири ескадрильї для захисту неба від російських бомбардувань.

Британський прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Сполучене Королівство готове зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів, однак надсилати британські винищувачі (F-16 британці не мають) до України не буде. Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу. Нідерланди працюють із Данією, Бельгією та Британією, щоб довести справу до завершення.

19 травня стало відомо, що Португалія приєдналась до авіаційної коаліції, вона буде тренувати українських пілотів та механіків.