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На невідомому вибуховому пристрої підірвався мешканець Харківщини

Чоловік підірвався на власному подвір’ї.

На невідомому вибуховому пристрої підірвався мешканець Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Мешканець с. Сніжківка Ізюмського району Харківської області підірвався на невідомому вибуховому пристрої на власному подвір’ї. 69-річного чоловіка з травмами доставили до місцевої лікарні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що пристрій вибухнув, коли постраждалий взяв його в руки та намагався самостійно знешкодити”, - повідомили в поліції.

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Наразі слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція закликала громадян бути обережними та не наближатися до підозрілих предметів. У разі їх виявлення слід негайно викликати ДСНС або поліцію за телефонами 101, 102.

Нагадаємо, ввечері 17 травня на Харківщині підліток загинув внаслідок вибуху. 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Неповнолітній отримав множинні осколкові поранення та помер на місці.

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