Залужний поспілкувався з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі

У пріоритеті - додаткові системи ППО для посилення захисту неба України.

Головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомила пресслужба головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 “Кинджал”. Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба”, - наголосив Залужний.

Також сторони обговорили постачання озброєння та боєприпасів, зокрема далекобійних снарядів.

Валерій Залужний розповів колезі про обстановку на основних напрямках фронту, оборонну операцію та підготовку до подальших дій.

Крім того, Залужний привітав генерала Міллі та американських військових з Національним днем Збройних Сил США.

Нагадаємо, Пентагон переоцінив американське обладнання, яке США передали Україні, приблизно на 3 млрд доларів.