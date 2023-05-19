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За день росіяни тричі обстріляли Нікопольщину

В Нікополі пошкоджені транспортне та приватне підприємства.

За день росіяни тричі обстріляли Нікопольщину
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні,19 травня, російські окупаційні війська тричі вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ворожим вогнем був сам Нікополь і Червоногригорівська громада”, - написав Лисак.

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Він уточнив, що в Нікополі пошкоджені транспортне та приватне підприємства. Крім того, пошкоджені два будинки. 

На щастя, люди не постраждали. 

Сергій Лисак додав, що сьогодні бійці повітряного командування “Схід” знищили безпілотник росіян в районі Павлограда. 

Нагадаємо, вдень 19 травня на Сумщині внаслідок атаки росіян загинули троє працівників “Сумиобленерго”. За попередньою інформацією, вони загинули від атаки російських безпілотників.

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