За день росіяни тричі обстріляли Нікопольщину

В Нікополі пошкоджені транспортне та приватне підприємства.

Сьогодні,19 травня, російські окупаційні війська тричі вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ворожим вогнем був сам Нікополь і Червоногригорівська громада”, - написав Лисак.

Він уточнив, що в Нікополі пошкоджені транспортне та приватне підприємства. Крім того, пошкоджені два будинки.

На щастя, люди не постраждали.

Сергій Лисак додав, що сьогодні бійці повітряного командування “Схід” знищили безпілотник росіян в районі Павлограда.

Нагадаємо, вдень 19 травня на Сумщині внаслідок атаки росіян загинули троє працівників “Сумиобленерго”. За попередньою інформацією, вони загинули від атаки російських безпілотників.