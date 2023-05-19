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Київський активіст Олег Симороз оголосив збір на два електронні протези

Боєць отримав важке поранення торік на Донеччині.

Київський активіст Олег Симороз оголосив збір на два електронні протези
Олег Симороз

Київський активіст, правозахисник Олег Симороз оголосив збір на два електронні протези.

Про це йдеться в дописі Симороза у твітері.

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Військовий отримав важке поранення на Донеччині торік у жовтні. Симороз підірвався на російській міні і втратив дві ноги. Також лікарі діагностували в нього важкий перелом щелепи.

За словами бійця, він наразі освоює тренувальні протези та оголосив збір коштів на електронні апарати.

Нагадаємо, Олег Симороз брав активну участь в акціях проти забудови зелених зон Києва. Зокрема, Микильської Слобідки, Каштанового гаю, Совських ставків, Кирилівського гаю. Після повномасштабного вторгнення Росії він записався в тероборону й захищав Київ на Ірпінському напрямку. Згодом його підрозділ відрядили на Донеччину.

Через декілька місяців активіст повідомив у соцмережах, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк увірвалася до госпіталю, де він лікується, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про реформування сфери містобудування. Симороз до цього розкритикував документ, співавторкою якого була депутатка.

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