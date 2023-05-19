Київський активіст Олег Симороз оголосив збір на два електронні протези

Київський активіст, правозахисник Олег Симороз оголосив збір на два електронні протези.
Про це йдеться в дописі Симороза у твітері.
Військовий отримав важке поранення на Донеччині торік у жовтні. Симороз підірвався на російській міні і втратив дві ноги. Також лікарі діагностували в нього важкий перелом щелепи.
За словами бійця, він наразі освоює тренувальні протези та оголосив збір коштів на електронні апарати.
Освоюю тренувальні протези.— Oleh Symoroz (@OlehSymoroz) May 5, 2023
Збираю кошти на два сучасних електронних протеза Ottobock Genium X3 🦿буду вдячний за допомогу 👇🏻
Монобанкаhttps://t.co/rKUcO1uYXo
Картка Приват моєї мами:
4149499383481775
PayPal:
[email protected] pic.twitter.com/9qVda64iZt
Нагадаємо, Олег Симороз брав активну участь в акціях проти забудови зелених зон Києва. Зокрема, Микильської Слобідки, Каштанового гаю, Совських ставків, Кирилівського гаю. Після повномасштабного вторгнення Росії він записався в тероборону й захищав Київ на Ірпінському напрямку. Згодом його підрозділ відрядили на Донеччину.
Через декілька місяців активіст повідомив у соцмережах, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк увірвалася до госпіталю, де він лікується, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про реформування сфери містобудування. Симороз до цього розкритикував документ, співавторкою якого була депутатка.