Шмигаль розповів, звідки Україна планує взяти кредити і гранти на понад $3 млрд

Наприклад, від Міжнародного банку реконструкції та розвитку залучать $500 млн позики.

Кабінет Міністрів хвалив рішення залучити позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на $500 млн.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім цього, наша держава має намір залучити від МБРР грант на 1,2 млрд доларів. "Це частина великого проекту співпраці загальним обсягом 16,4 млрд доларів плюс 1,4 млрд євро. Кошти йдуть на виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та на медицину", - додав Шмигаль.

Крім того, уряд ухвалив угоду про залучення позики на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії в межах проєкту підтримки політики розвитку та відновлення. "Ці кошти будуть спрямовані на посилення соціального захисту та відновлення України", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці квітня в український держбюджет надійшло $1,25 млрд від США.

Тим часом ЄБРР збільшить підтримку України на 3-5 млрд євро, USAID надасть 1,5 млн доларів грантів українським експортним альянсам для просування продукції на міжнародних ринках. А країни G7 збільшили підтримку України до 44 млрд доларів.