НБУ анонсував позапланові перевірки банків для оцінки їхньої стійкості під час війни

Національний банк розпочинає проведення позапланових інспекційних перевірок банків з метою оцінки їх стійкості під час війни. Це буде перший етап, який завершиться до 1 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що перевірка оцінки вартості майна передбачає отримання експертної позиції Фонду державного майна (за потреби), взаємодія з яким здійснюватиметься на підставі укладеного меморандуму.

Для запуску процедури НБУ затвердив "Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України у 2023 році". Документ визначає підходи до перевірки якості активів, оцінки вартості заставного майна, форми звітів та робочих документів для здійснення перевірки та інші вимоги щодо оцінки стійкості банків.

Оцінка здійснюватиметься у три етапи: оцінка якості активів банку (кредитів юридичних та фізичних осіб), екстраполяція результатів на всі кредитні операції банку та оцінка показників діяльності банку за базовим сценарієм з визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.

Нагадаємо, станом на березень, за даними НБУ, прибуток українських банків із початку року збільшився у 2,2 раза.

У 2022 році українські банки скоротили чистий прибуток у 3,1 раза - до 24,716 млрд грн порівняно з 77,376 млрд грн у 2021 році.