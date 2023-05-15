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Економіка України зросте цьогоріч на 0,6% і на 4% - у 2024, - прогноз від Єврокомісії

Єврокомісар Паоло Джентілоні назвав економіку нашої держави "надзвичайно стійкою".

Економіка України зросте у 2023-му на 0,6%, а у 2024 - на 4%.

Про це свідчать дані економічного прогнозу на весну 2023 року від Єврокомісії, передає "Європейська правда".

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Єврокомісар із питань економіки Паоло Джентілоні зазначив, що торік падіння відбулося приблизно на 29%. Тепер є прогноз щодо зростання. За словами Джентілоні, економіка нашої держави попри війну виявилася "надзвичайно стійкою".

Єврокомісар додав, що цей прогноз є "схильний до надзвичайної невизначеності і вирішальною мірою залежить від розвитку війни".

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 132 млн доларів від Світового банку для агросектору. Крім того, до державного бюджету України надійшло ще 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. 

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