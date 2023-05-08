Світовий банк надав Україні 189,32 млн євро позики

Ці кошти будуть витрачені на першочергові соціальні видатки бюджету.

До державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошті були надані на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

“Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні”, – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти спрямуються на часткове відшкодування видатків бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.

Позика надана в межах угоди про фінансування проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР). Строк погашення – 10 років з 4-річним пільговим періодом.

Нагадаємо, за словами голови уряду Дениса Шмигаля, Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Тематичні програми для відновлення країни будуть реалізовуватися у сфері енергетики, транспортної інфраструктури та охорони здоров’я.