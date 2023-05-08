У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
ГоловнаЕкономікаДержава

Світовий банк надав Україні 189,32 млн євро позики

Ці кошти будуть витрачені на першочергові соціальні видатки бюджету.

Світовий банк надав Україні 189,32 млн євро позики
Фото: ABS-CBN News

До державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошті були надані на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

“Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні”, – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти спрямуються на часткове відшкодування видатків бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.

Позика надана в межах угоди про фінансування проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР). Строк погашення – 10 років з 4-річним пільговим періодом.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, за словами голови уряду Дениса Шмигаля, Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Тематичні програми для відновлення країни будуть реалізовуватися у сфері енергетики, транспортної інфраструктури та охорони здоров’я.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies