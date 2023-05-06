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Молдова запровадить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України

Мова йде про імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

Молдова запровадить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Молдова має намір приєднатися до рішення Європейського Союзу про тимчасове обмеження імпорту зернових з України.

Про це повідомляє сайт Міністерства сільського господарства Молдови.

Згідно з повідомленням, йдеться про введення тимчасового обмеження щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України. Однак планується дозволити транзит зернових. Сьогодні міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля поінформував про цей намір українського колегу Миколу Сольського.

За словами Володимира Болі, у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю. При цьому, за його словами, тенденція експорту зерна з Молдови є низхідною, витрати на логістику зросли, а ціни на міжнародних біржах обвалилися.

“Нашим аграріям необхідно максимально ефективно використати запаси зерна та підготуватися до нового сільськогосподарського сезону", – сказав Боля Сольському.

Міністр сільського господарства Молдови наголосив, що Кишинів солідарний із українським народом, який зазнав агресії Росії, та готовий вести "конструктивний діалог із українською владою" для вирішення проблем фермерів обох держав.

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Нагадаємо, 15 квітня Польща вирішила заборонити імпорт зерна та іншого продовольства із України, щоб захистити місцевий сільськогосподарський сектор після того, як потік пропозиції знизив ціни в регіоні. Про подібне рішення оголосила Угорщина. 17 квітня про призупинення імпорту зерна з України оголосила Словаччина.

Міністерство аграрної політики та продовольства України 15 квітня заявило, що польська заборона суперечить чинним двостороннім угодам щодо експорту, і закликало до переговорів для вирішення проблеми. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський анонсував переговори зі своїми колегами з Польщі, Румунії та Словачини щодо експорту української агропродукції.

Наприкінці квітня Європейська Комісія і Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів. МЗС України передало ноти протесту посольству Польщі і представництву ЄС через обмеження на імпорт агропродукції.

Вчора стало відомо, що Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина подадуть заявку до ЄС із проханням продовжити обмеження імпорту товарів з України, яке наразі діє до 5 червня. 

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