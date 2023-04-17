Словаччина заборонила імпорт зерна з України

Заборона імпорту поширюється на зернові, цукор, сухі корми, зерно, хміль, льон, інше.

Уряд Словаччини на засіданні в понеділок, 17 квітня, схвалив запровадження з 19 квітня заборони на імпорт зерна та деяких сільськогосподарських товарів з України, проте не обмежив їхній транзит.

Про це повідомив на брифінгу міністр сільського господарства Словаччини Самуель Влчан, інформує TASR.

"Сьогоднішньою постановою уряд не запроваджує заборону на транзит через "шляхи солідарності" до портів, щоб продукція з України, призначена для третіх ринків за межами ЄС, могла й надалі вивозитися", - сказав Влчан.

За даними агентства, заборона імпорту поширюється на зернові, цукор, сухі корми, зерно, хміль, льон, коноплі, фрукти та овочі, продукти переробки фруктів та овочів, а також вино, етиловий спирт сільськогосподарського походження, мед та продукти бджільництва.

За словами словацького міністра, цей крок спрямований на захист словацького агропродовольчого сектора.

"Польща вдалася до дуже жорстких заборон, і ми мали відреагувати, щоб захистити словацький ринок щодо сільськогосподарських та харчових продуктів, де ми маємо самодостатність", - додав він.

Днями уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку. Також Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

Європейська комісія після заборони Угорщиною та Польщею імпорту сільгосппродукції з України заявила, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС і односторонні дії є неприйнятними.