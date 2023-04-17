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Боррель: РФ заблокувала 50 кораблів з українським зерном

18 березня Україна, ООН та Туреччина домовились про продовження зернової угоди.

Боррель: РФ заблокувала 50 кораблів з українським зерном
Фото: Державна прикордонслужба

Щонайменше 50 суден з українським зерном заблоковані Росією у Чорному морі. 

Про це у Twitter повідомив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Наслідки цієї війни вражають усіх нас. Росія знову блокує у Чорному морі 50 суден із гостро необхідним зерном. ЄС підтримує зусилля ООН і продовжуватиме сприяти експорту через Коридори солідарності, які дозволили доставити 25 млн тонн зерна", – відзначив Боррель. 

У свою чергу посол США в Україні Бріджіт Брінк звинуватила Росію у спробах придушити українську економіку й уповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватись умов зернової угоди. 

"Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл вирушити в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування для нужденних. Росія намагається придушити українську економіку й уповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватись умов угоди", – написала посол у Twitter

Вона нагадала, що минулого місяця було відправлено життєво необхідну пшеницю до Ємену. Цей вантаж було профінансовано USAID, Іспанією та Францією. 

"Це зерно дозволяє нагодувати 4 млн людей, демонструючи, як Чорноморська зернова ініціатива дозволяє українським фермерам годувати світ", – відзначила посол. 

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Нагадаємо, що 18 березня Україна, ООН та Туреччина домовились про продовження зернової угоди на 120 днів, тоді як Росія заявила, що готова дотримуватись договору 60 днів і висунула п'ять вимог для продовження дії Чорноморської ініціативи.

29 березня Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці у нужденні країни завдяки “зерновій ініціативі”. 

Днями уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку. Також Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

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