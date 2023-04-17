В Криму окупанти встановлюють камери вздовж залізниці для боротьби з партизанами

У тимчасово окупованому Криму росіяни встановлюють додаткові камери стеження, аби виявити партизан.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"До уваги українського підпілля в Криму: стало відомо, що ворог почав встановлювати камери стеження вздовж залізниці, аби протидіяти диверсіям. Це стало реакцією на успішні дії місцевих партизан, зокрема з руху “Атеш”", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, наприкінці лютого невідомі герої підірвали колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух по колії було припинено. Окупанти спочатку замовчували подію, а потім намагались пояснити пошкодження нібито "проходженням важковоза".

"Також росіяни посилили перевірки “нелояльного населення”, тому закликаємо чистити телефони й бути обережними. Нагадаємо, на сайті Центру національного спротиву є інструкція щодо чищення свого гаджету, аби не лишати цифровий слід", - додали в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що в січні луганські партизани знищили залізницю, якою окупанти підвозили військову техніку.