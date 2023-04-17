Президент збирав засідання Ставки, говорили про забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами

Йшлося і про боєприпаси власного виробництва.

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту. Розвідка доповіла про можливі дії Росії у найближчий період, йдеться у повідомленні на сайті президента.

"Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів", – зазначили в повідомленні.

Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

У засіданні взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, що постачання боєприпасів є одним із найгостріших питань у забезпеченні української армії. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна потребує систем протиповітряної оборони, артилерії 155-го і 105-го калібру та снарядів до неї та мінометах 120-мм.