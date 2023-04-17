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Унаслідок ворожих обстрілів Миколаївщини загорілася будівля школи

Інформація про постраждалих не надходила.

Унаслідок ворожих обстрілів Миколаївщини загорілася будівля школи
Фото: ДСНС України

У результаті російських обстрілів у Миколаївській області загорілася будівля школи. Пожежу вже ліквідовано.

Про це повідомляє у Facebook ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, 16 квітня та в ніч на 17-го підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області тричі залучались для ліквідації пожеж.

Фото: ДСНС України

“О 10:19 надійшло повідомлення про те, що після нічного обстрілу Снігурівської територіальної громади в результаті влучення боєприпасів та уламків від них в селі Василівка загорілась неексплуатована будівля школи”, – йдеться у повідомленні.

На місце направили відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини. Силами вогнеборців пожежа була ліквідована.

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Нагадаємо, уночі 16 квітня ворог обстріляв Снігурівську громаду Миколаївщини ракетами С300. Унаслідок атаки загинули двоє підлітків 2005 року народження.

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