Повернення Теплинського може бути спробою скоординувати Міноборони і "Вагнер" для захоплення Бахмута, − ISW

Фінансист вагнерівців Пригожин публічно демонстрував підтримку командувача Повітряно-десантних військ Росії після повідомлень про його усунення.

Новина про перепизначення командувачем Повітряно-десантних військ Росії генерала-полковника Михайла Теплинського свідчить про те, що Міноборони Росії прагне тісніше співпрацювати з ПВК “Вагнера”, щоб завершити захоплення Бахмута.

Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

Фінансист вагнерівців Євген Пригожин раніше публічно демонстрував підтримку Теплинського після повідомлень про його усунення − нібито через суперечки з начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим.

Міністерство оборони Росії та Пригожин 11 квітня публічно визнали, що підрозділи ПДВ діють у районі Бахмута та утримують фланги “Вагнера” на північ і південь від Бахмута, тоді як вагнерівці ведуть основну атаку в самому місті.

Окрім того, повернення Теплинського з “відпустки” може свідчити про те, що Міноборони Росії може готуватися до кадрових перестановок після невдалого зимового наступу та в рамках підготовки до потенційного українського контрнаступу.

Його перепризначення демонструє, що російське військове командування прагне зробити більший акцент на ролі елементів ПДВ у російських наступальних операціях. Підрозділи цих військ активно діють на критичних ділянках фронту в Луганській області та поблизу Бахмута і нещодавно отримали важкі вогнеметні системи ТОС-1А.

В ISW додають, що Теплінський навряд чи відновить ПДВ їх попередній елітній статус через масові втрати серед десантників на початку війни.

Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що компетенція Теплінського обмежуватиметься підрозділами повітряно-десантних військ, але він, швидше за все, просуватиме традиційну роль свого корпусу як "еліти".