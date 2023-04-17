З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України
Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Договірний бій
Договірний бій
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСуспільствоВійна

Повернення Теплинського може бути спробою скоординувати Міноборони і "Вагнер" для захоплення Бахмута, − ISW

Фінансист вагнерівців Пригожин публічно демонстрував підтримку командувача Повітряно-десантних військ Росії після повідомлень про його усунення.

Повернення Теплинського може бути спробою скоординувати Міноборони і "Вагнер" для захоплення Бахмута, − ISW
Михайло Теплинський
Фото: Facebook

Новина про перепизначення командувачем Повітряно-десантних військ Росії генерала-полковника Михайла Теплинського свідчить про те, що Міноборони Росії прагне тісніше співпрацювати з ПВК “Вагнера”, щоб завершити захоплення Бахмута.

Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

Фінансист вагнерівців Євген Пригожин раніше публічно демонстрував підтримку Теплинського після повідомлень про його усунення − нібито через суперечки з начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим.

Міністерство оборони Росії та Пригожин 11 квітня публічно визнали, що підрозділи ПДВ діють у районі Бахмута та утримують фланги “Вагнера” на північ і південь від Бахмута, тоді як вагнерівці ведуть основну атаку в самому місті.

Окрім того, повернення Теплинського з “відпустки” може свідчити про те, що Міноборони Росії  може готуватися до кадрових перестановок після невдалого зимового наступу та в рамках підготовки до потенційного українського контрнаступу.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Його перепризначення демонструє, що російське військове командування прагне зробити більший акцент на ролі елементів ПДВ у російських наступальних операціях. Підрозділи цих військ активно діють на критичних ділянках фронту в Луганській області та поблизу Бахмута і нещодавно отримали важкі вогнеметні системи ТОС-1А. 

В ISW додають, що Теплінський навряд чи відновить ПДВ їх попередній елітній статус через масові втрати серед десантників на початку війни.

Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що компетенція Теплінського обмежуватиметься підрозділами повітряно-десантних військ, але він, швидше за все, просуватиме традиційну роль свого корпусу як "еліти".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies