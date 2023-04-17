За добу ворог 46 разів обстріляв Херсонщину з важкої артилерії, БПЛА і авіації

Люди не постраждали.

За неділю 16 квітня російська армія здійснила 46 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії, безпілотників і авіації.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Зазначається, що місто Херсон ворог обстріляв три рази.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. За минулу добу жертв та постраждалих серед цивільного населення немає”, – поінформував голова ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють заміновані території та об'єкти Херсонської області та перехрестя біля житлових будинків.