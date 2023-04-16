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На Херсонщині росіяни обстрілюють заміновані території, - Гуменюк

Також вони намагаються скидати авіабомби по перехрестях доріг. 

На Херсонщині росіяни обстрілюють заміновані території, - Гуменюк
начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Окупанти обстрілюють заміновані території та об'єкти Херсонської області та перехрестя біля житлових будинків. 

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти обстрілюють заміновані промислові об'єкти та сільськогосподарські угіддя, що призводить до детонації.

"Вони намагаються скидати авіабомби в якості психологічного тиску, терористичного, по перехрестях доріг міста, - там, де навколо максимальне ураження житлових будинків", - сказала Гуменюк.

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Нагадаємо, що протягом суботи російська армія 70 разів била по Херсонській області, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, авіації та безпілотників. Загинули двоє мирних людей, ще двоє отримали поранення.

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