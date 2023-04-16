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Окупанти готуються вивезти дітей з Енергодара, - Енергоатом

Загарбники вже почали вивозити з дитячих садочків меблі.

Окупанти готуються вивезти дітей з Енергодара, - Енергоатом
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники готуються вивезти дітей з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області. 

Про це повідомляє у Телеграм НАЕК «Енергоатом».

Зокрема, у школах та садочках міста-супутника Запорізької АЕС поширюють інформацію про примусову «евакуацію», яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.

Вивозити дітей у бік Криму окупанти планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту Запорізької АЕС, яким персонал добирається на роботу.

Повідомляється, що загарбники вже почали вивозити з дитячих садочків меблі, матраци та інші речі.

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Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що російські загарбники готують план евакуації працівників "Росатому" на захопленій Запорізькій атомній електростанції.

Також російські окупанти встановили додатковий паркан, аби огородити під'їзди до Запорізької АЕС.

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