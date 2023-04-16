Окупанти готуються вивезти дітей з Енергодара, - Енергоатом

Загарбники вже почали вивозити з дитячих садочків меблі.

Російські загарбники готуються вивезти дітей з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.

Про це повідомляє у Телеграм НАЕК «Енергоатом».

Зокрема, у школах та садочках міста-супутника Запорізької АЕС поширюють інформацію про примусову «евакуацію», яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.

Вивозити дітей у бік Криму окупанти планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту Запорізької АЕС, яким персонал добирається на роботу.

Повідомляється, що загарбники вже почали вивозити з дитячих садочків меблі, матраци та інші речі.

Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що російські загарбники готують план евакуації працівників "Росатому" на захопленій Запорізькій атомній електростанції.

Також російські окупанти встановили додатковий паркан, аби огородити під'їзди до Запорізької АЕС.