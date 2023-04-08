Рашисти встановлюють додатковий паркан, аби огородити під'їзди до ЗАЕС, - Енергоатом

Російські окупанти встановлюють додатковий паркан, аби огородити під'їзди до Запорізької АЕС.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Відтепер працівникам станції доведеться частину шляху долати пішки.

"Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю", - зазначили в НАЕК. В Енергоатомі додали, що загарбники фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. "Простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, торік у жовтні Україна спробувала відвоювати у росіян Запорізьку АЕС. До спецоперації залучили майже 600 українських військових на 30 катерах.

Днями рашисти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово захопленої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування невідоме.