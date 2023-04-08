Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Словацький міністр оборони заявив, що російські техніки могли навмисне пошкодити винищувачі на авіабазі в Словаччині
Словацький міністр оборони заявив, що російські техніки могли навмисне пошкодити винищувачі на авіабазі в Словаччині
​Квітень. Проміжний фініш
​Квітень. Проміжний фініш
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія тримає в Чорному морі одного ракетоносія

Загалом тут перебувають сім ворожих кораблів.

Росія тримає в Чорному морі одного ракетоносія
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Станом на 10:00 8 квітня Росія утримує в Чорному морі одного ракетоносія.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Google News

Загалом РФ утримує в Чорному морі на бойовому чергуванні сім кораблів. Загальний залп ракетоносія налічує до чотирьох "калібрів".

Тим часом в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному - до семи суден, з них три - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 20 ракет; 

Нагадаємо, днями РФ тримала у Чорному морі шість носіїв “Калібрів” зі залпом до 40 ракет. Згодом їхню кількість зменшили до одного, повідомляло оперативне командування "Південь".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies