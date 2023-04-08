Росія тримає в Чорному морі одного ракетоносія

Загалом тут перебувають сім ворожих кораблів.

Станом на 10:00 8 квітня Росія утримує в Чорному морі одного ракетоносія.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Загалом РФ утримує в Чорному морі на бойовому чергуванні сім кораблів. Загальний залп ракетоносія налічує до чотирьох "калібрів".

Тим часом в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному - до семи суден, з них три - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 20 ракет;

Нагадаємо, днями РФ тримала у Чорному морі шість носіїв “Калібрів” зі залпом до 40 ракет. Згодом їхню кількість зменшили до одного, повідомляло оперативне командування "Південь".