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На півдні ситуація залишається стабільно складною, - Гуменюк

Окупанти знову атакували Херсонську область керованими авіабомбами.

На півдні ситуація залишається стабільно складною, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

На півдні країни ситуація залишається стабільно складною, ворог продовжує завдавати авіаційних ударів по цивільних.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, вчора ввечері окупанти знову атакували Херсонську область керованими авіабомбами, росіяни били по сільськогосподарських угіддях і промисловості.

"Минула доба характеризувалася якраз атаками, зокрема і повітряними з використанням дронів, з яких, проводячи розвідку, ворог також скидає ВОГи. РФ активно б’є безпосередньо по критичній інфраструктурі, медичних об’єктах", - сказала Гуменюк.

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Нагадаємо, що по Херсонщині за минулу добу вороги здійснили 71 обстріл, випустивши 397 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Запорізька область зазнала 76 обстрілів за добу, під вогонь ворога потрапили 16 населених пунктів на лінії розмежування у Пологівському та Василівському районах. По Миколаївщині рашисти вчора завдали удару з артилерії по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

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