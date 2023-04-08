Понад 1413 дітей України постраждали від російської агресії, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 8 квітня відомо про понад 1413 дітей, котрі постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинули та понад 946 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - наголосили в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 448, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Так, 7 квітня внаслідок обстрілу росіянами с. Станіслав на Херсонщині отримали поранення двоє дітей віком 3 та 10 років.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали двоє дітей, а також 30-річна жінка.