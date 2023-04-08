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Понад 1413 дітей України постраждали від російської агресії, - Офіс Генпрокурора

Відомо про 467 загиблих.

Понад 1413 дітей України постраждали від російської агресії, - Офіс Генпрокурора
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Станом на ранок 8 квітня відомо про понад 1413 дітей, котрі постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинули та понад 946 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - наголосили в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 448, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Так, 7 квітня внаслідок обстрілу росіянами с. Станіслав на Херсонщині отримали поранення двоє дітей віком 3 та 10 років.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали двоє дітей, а також 30-річна жінка.

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