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У Сумах дівчинка врятувала під час пожежі трьох дітей

Вона спробувала самотужки загасити полум'я, однак це їй не вдалося.

У Сумах дівчинка врятувала під час пожежі трьох дітей
Фото: скриншот відео

У Сумах дівчинка 2012 року народження врятувала під час пожежі трьох дітей.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Сумській області.

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Інцидент трапився зранку 7 квітня. У приватному житловому будинку, за попередньою інформацією, наодинці залишилися четверо малолітніх дітей. 

"Коли більшість дітей ще спали, 5-ти річний хлопчик повідомив найстаршій сестричці, що в їхньому помешканні виникла пожежа. Дівчинка Нікіта (2012 р.н) не розгубилась і спробувала самостійно загасити пожежу, але це їй не вдалось, проте, вона не здалась та почала рятувати своїх братиків і сестричку. Нікіта розповідає, що двох діточок (1 та 4 роки) з палаючого будинку вона виносила на руках, 5-ти річний братик самостійно вибіг на вулицю", - розповіли рятувальники.

На крики дітей позбігались сусіди. Вони забрали налякану малечу до своїх помешкань, зігріли та викликали екстрені служби.

Коли на місце прибули рятувальники, у будинку горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум’я швидко поширювалося, однак співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати пожежу і не дозволити вогню охопити весь будинок. 

Нагадаємо, раніше у Кіровоградській області внаслідок пожежі загинули 5 осіб, з них 3 дитини.

Також рятувальники ліквідували пожежу у Святошинському районі Києва, спричинену падінням уламків збитого безпілотника.

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