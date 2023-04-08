Росіяни готуються вивозити до Криму жителів Запорізької та Херсонської областей

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни активізували підготовку з евакуації населення до Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Наприклад, у Мелітополі та Скадовську окупанти організував опитування серед місцевих щодо можливої евакуації.

"В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися", - додали в Генштабі.

Росіяни поширюють інформацію, що примусова евакуація цивільного населення розпочнеться з кінця квітня.

Нагадаємо, загарбники викрали ще чотирьох працівників Запорізької АЕС. А в Маріуполі демонтують залізничний вокзал та приватні будинки.