Двоє добровольців з Литви отримали поранення в бою з росіянами

Двоє поранених військових з Литви потрапили в український шпиталь з пораненнями. один з них вже повернувся до своєї військової частини.

Про це повідомляє національний мовник LRT.

"За словами посла в Україні Вальдемараса Сарапінаса, двоє поранених литовських військових перебувають на лікуванні в лікарні Дніпра", - повідомила представниця міністра закордонних справ Литви Пауліна Лявіцкіте.

“… У іншого стан середньої тяжкості, йому навіть довелося зробити операцію, але у іншого він стабільний, і ми підтримуємо з ним зв’язок через наше почесне консульство в Дніпрі, команда нашого консульства відвідувала його та спілкувалася з ним», - сказав посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас

Коли стан бійця покращиться, його планують перевести до Києва.

Зазначається, що поранені литовці воювали в Іноземному легіоні Збройних Сил України.

Ще один громадянин Литви, який воював в Україні, був поранений під час навчань у лютому. Його перевели до клініки в Каунас.

Нагадаємо, Парламент прийняв Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях.