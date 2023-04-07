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На Херсонщині чоловік отримав травми від вибуху російської міни

Чоловік згрібав мини лопатою, одна з них вибухнула.

На Херсонщині чоловік отримав травми від вибуху російської міни
ПФМ-1 "Лепесток"
Фото: змі окупантів

У лікарню смт Велика Олександрівка у Херсонській області доставили 22-річного чоловіка. Він отримав мінно-вибухову травму обличчя, загрози його життю немає. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонськй області.

“Попередньо встановлено, що в полі поблизу смт Архангельське чоловік самостійно намагався очистити землю від мін-пелюсток, які збирав лопатою. Одна з мін вибухнула і травмувала потерпілого”, - повідомили в поліції.

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Правоохоронці Херсонщини нагадують про мінну небезпеку на  деокупованих територіях. 

Зокрема, не дозволяється обробляти поля, відвідувати ліси, лісосмуги, не можна виходити на узбіччя доріг, поки ці території не перевірені саперами. 

“У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку поліцію та спеціалістів ДСНС”, - підкреслили в поліції.

Нагадаємо, за оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України буде коштувати 37,4 млрд доларів.

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