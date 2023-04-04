За підрахунками Світового банку для повного комплексу робіт із гуманітарного розмінування України потрібно $37,4 млрд

Потреби на цей рік становлять понад $397 млн.

За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України буде коштувати 37,4 млрд доларів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, потреби на цей рік становлять понад $397 млн. "Залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги, є попередні домовленості про ще 73 млн доларів", - додав глава уряду.

Лідерами у підтримці гуманітарного розмінування нашої держави є Європейський Союз, США, Канада та Японія.

"Закликаємо партнерів до активної взаємодії. Зокрема, перспективним є формат патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами. Адже гуманітарне розмінування сприятиме поверненню життя на деокуповані території. І дозволить реалізовувати інші проекти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, за останній місяць на російських мінах підірвалися 724 українці, з них 226 загинули.

В Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування. Також Україна створює широку коаліцію країн, які "допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття".