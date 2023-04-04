Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
ГоловнаСуспільствоВійна

За підрахунками Світового банку для повного комплексу робіт із гуманітарного розмінування України потрібно $37,4 млрд

Потреби на цей рік становлять понад $397 млн.

За підрахунками Світового банку для повного комплексу робіт із гуманітарного розмінування України потрібно $37,4 млрд
Фото: Міністерство оборони України

За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України буде коштувати 37,4 млрд доларів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За його словами, потреби на цей рік становлять понад $397 млн. "Залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги, є попередні домовленості про ще 73 млн доларів", - додав глава уряду.

Лідерами у підтримці гуманітарного розмінування нашої держави є Європейський Союз, США, Канада та Японія. 

"Закликаємо партнерів до активної взаємодії. Зокрема, перспективним є формат патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами. Адже гуманітарне розмінування сприятиме поверненню життя на деокуповані території. І дозволить реалізовувати інші проекти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, за останній місяць на російських мінах підірвалися 724 українці, з них 226 загинули.

В Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування. Також Україна створює широку коаліцію країн, які "допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також