"Великий наступ" окупантів став пропагандистською аферою, – ГУР

У РФ однак ще є мобілізаційний потенціал, багато старого озброєння та певна можливість виробництва зброї.

Новий "великий наступ" росіян був "пропагандистською аферою", однак Кремль не відмовляється від своїх стратегічних цілей.

Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Великий наступ мав налякати і дезорієнтувати Україну, союзників, партнерів, але в результаті ключові події зосередились, як і повідомляла українська розвідка, на Донбасі. Завдання, які Кремль ставив перед окупаційним корпусом, – це вихід на адмінкордон і повна окупація Донецької і Луганської областей. Ми бачимо, що в черговий раз ці завдання і терміни провалені", – сказав Юсов.

Головною причиною цього провалу представник ГУР назвав героїчний спротив Сил оборони. Також, за його словами, вплинула і санкційна політика.

"Найкраща частина російської армії вже знищена після 24 лютого 2022 року на території України. Те саме стосується найкращої частини техніки і озброєння", – сказав представник ГУР.

Він наголосив, що у РФ водночас залишається чималий мобілізаційний потенціал, багато старих зразків озброєння та певна можливість виробництва зброї.

Раніше у ГУР заявили, що окупаційні війська РФ не змогли досягти жодної зі стратегічних цілей, які перед ними ставили в Кремлі.