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Ворог знову скинув на українські позиції аерозольну гранату

На деякий час цей аерозоль дестабілізує людину і вона не в змозі вести бойові дії.

Російські окупанти знову скинули з безпілотника в районі Водяного Донецької області аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

"Було зафіксовано скидання боєприпасу з хімічною речовиною в районі Водяного. Найімовірніше, це боєприпас К-51", - сказав він.

У Силах оборони наголосили, що це далеко не перший випадок скидання противником зазначеного боєприпасу із безпілотних літальних апаратів.

"Сказати, що завдає шкоди - ні, але все ж таки на деякий час це дестабілізує людину і вона не в змозі вести бойові дії", - сказав речник.

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Нагадаємо, що активісти команди "Кібер Спротив" зламали пошту російського блогера, оператора БпЛА Михайла Лучіна. Лучін відомий тим, що показав, як російські окупанти застосували проти українських військових хімічну зброю. Рашист оприлюднив відео скидання гранати К-51 з дрона на українські позиції.

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