Увесь «процес» протоієрей наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.

Служба безпека України зібрала доказову базу на колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ МП, який підтримав збройну агресію РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“У період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів. За даними контррозвідки СБУ, під час «заходу» він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається що увесь «процес» наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах. Таким чином ворог намагався імітувати «підтримку» загарбників з боку місцевих вірян.

Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію РФ. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

За даними фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври. Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.