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Полонений гранатометник “ЛНР” отримав підозру в посяганні на територіальну цілісність України

У середині березня 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон в Донецькій області.

Полонений гранатометник “ЛНР” отримав підозру в посяганні на територіальну цілісність України
Фото: Луганська обласна прокуратура

Полонений бойовик самопроголошеної “ЛНР” отримав підозру в посяганні на територіальну цілісність України. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, у квітні 2015 року житель Алчевська Луганської області добровільно вступив на посаду "гранатометника" до лав не передбаченого законом збройного формування "4 ОМСБР 2 АК НМ «ЛНР»" окупаційної адміністрації РФ. Місцем постійної дислокації батальйону визначено місто Алчевськ.

На "службі" фігурант отримав військову форму, стрілецьку вогнепальну зброю та боєприпаси. 

Підозрюваний брав безпосередню участь у бойових діях проти Збройних Сил України на східному фронті з 2015 по 2022 рік. Після повномасштабного російського вторгнення він продовжив воювати проти України.

У середині березня 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон в Донецькій області.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування та державній зраді (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, в Україні судитимуть військового РФ, який знущався над цивільними в Ірпені. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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