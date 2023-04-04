Головне за ніч. Вівторок, 4 квітня

Уночі 4 квітня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва “Shahed-136/131”.

Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних безпілотників, імовірно, з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено 14 “шахедів”.

Зокрема ППО працювала в одеському регіоні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна минулої доби було відбито 69 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Ворог завдав трьох ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 530 російських окупантів, вісім танків та шість бронемашин. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 176 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.

Нагадаємо, в січні Державне бюро розслідувань викрило організовану групу, яка привласнювала і перепродавала продукти харчування, призначені для Збройних сил України. Тоді під було проведено майже 70 обшуків, у результаті яких вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.

У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складом та головному менеджеру. Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

Частину вилучених продуктів було передано військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин.

Подробиці – в новині.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявив, що членство Китаю та Росії у Радбезі ООН – це "пережиток минулого", адже обидві країни нехтують міжнародним правом. Таку позицію він висловив під час візиту до Києва 3 квітня.

Помпео взяв участь у дискусії "Підтримка України Сполученими Штатами Америки – що треба зробити і чому це важливо".

"Я не налаштований оптимістично щодо ООН. Можливо, вона мала сенс, коли була створена, але ми бачили, як Радою ООН із прав людини керували іранці. Ми бачили, як венесуельці відповідали за права людини в ООН разом з іранцями, які ставилися до жінок як до власності і керували Радою з прав людини ООН... Ми бачимо це знову і знову. Сьогодні ООН не протистоятиме факту, що Комуністична партія Китаю утримує мільйон мусульман у концентраційних таборах у західній частині країни. Організація фундаментально зламана", - сказав Помпео.

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