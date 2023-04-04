В Україні оновлять маркування сигаретних пачок

Також із липня 2023 року набуде чинності норма закону, яка забороняє рекламу е-сигарет та приладів для нагрівання тютюну.

Міністерство охорони здоров'я завершує процес імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, тому найближчим часом буде оновлено маркування сигаретних упаковок.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Ми здійснили велику роботу, щоб зібрати необхідну кількість графічних наборів медичних попереджень (текстових та ілюстративних) для пачок тютюновмісних виробів, зверталися до всіх прогресивних країн. Серед отриманих обирали ті, що показали найкращу ефективність в інших країнах. За підсумком – до фінального варіанту було включено графічні набори з таких країн: Канада, Австралія і Таїланд, а також двох неурядових організацій: Vital strategy та «Діти, вільні від тютюну». Тож ми маємо необхідну кількість варіантів наборів маркування пачок і затвердимо їх найближчим часом", – розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він нагадав, що Україна запровадила маркування упаковок із цигарками у 2012 році й долучилася до 42 країн, що роблять так само.

"Ми здійснили велику роботу, щоби зібрати необхідну кількість графічних наборів медичних попереджень (текстових та ілюстративних) для пачок тютюновмісних виробів, зверталися до всіх прогресивних країн. Серед отриманих обирали ті, що показали найкращу ефективність в інших країнах. За підсумком – до фінального варіанту було включено графічні набори з таких країн: Канада, Австралія і Таїланд, а також двох неурядових організацій: “Vital strategy” та “Діти, вільні від тютюну”. Тож ми маємо необхідну кількість варіантів наборів маркування пачок і затвердимо їх найближчим часом", - наголосив Кузін.

У МОЗ нагадали, що з 2012 року більшість форм реклами тютюнових виробів в Україні заборонена, проте не була врегульована так звана тютюнова викладка – демонстрація виробів у точках продажу. Це створювало ризики того, що діти й підлітки можуть активніше долучатися до куріння, якщо вони постійно бачитимуть таку рекламу. Крім того, не було врегульовано рекламу вейпів та електронних сигарет.

За словами Кузіна, споживання електронних сигарет дітьми у віці 13–15 років становить 18,2 % – і це дуже великий показник. Тож від липня 2023 року набуде чинності норма закону, яка забороняє рекламу е-сигарет та приладів для нагрівання тютюну.

Вкрай важливою складовою боротьби зі споживанням тютюну є контроль за порушенням законодавства. Утім, проведення планових і позапланових заходів державного контролю призупинене у зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану. Такі заходи можна проводити за окремим рішенням центральних органів влади в окремих сферах, якщо йдеться про загрозу здоров’ю населення.

Щоби запустити цей механізм, 17 березня 2023 року МОЗ затвердив наказ «Перелік підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду/контролю в сфері законодавства щодо попередження і зменшення тютюнових виробів на період воєнного стану». Цей наказ уже надісланий до Мін’юсту для офіційної реєстрації.

До того ж 24 березня 2023 року уряд ухвалив зміни до постанови №183 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

Отже, вже незабаром відповідні органи матимуть законні важелі для посилення контролю за обігом тютюнових виробів.

Нагадаємо, що 16 грудня 2021 року парламент ухвалив закон №1978, який прирівняв будь-які засоби для куріння до звичайних сигарет. У 2020 році Рада також підтримала заборону продажу електронних сигарет неповнолітнім.

У липні минулого року в Україні набула чинності заборона на куріння електронних сигарет у громадських місцях.