У ЦНАПах ветеранам та їхнім родинам надаватимуть 19 нових послуг

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У Центрах надання адміністративних послуг ветеранам та їхнім родинам надаватимуть 19 нових послуг.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Це, зокрема, послуги щодо призначення грошової допомоги чи компенсації, безоплатного капітального ремонту, заміни посвідчень УБД та членів сімей захисників і захисниць тощо.

Крім того, Мінветеранів вже реалізує окремі партнерські проекти спільно з місцевими органами влади. Зокрема, в територіальній громаді міста Житомир вже успішно працює “Адмінсервіс “Ветеран”. Там на базі ЦНАПу відкрито “єдине вікно” для ветеранів, до його роботи залучені працівники, які пройшли навчання та обізнані у гарантіях, правах та можливостях для ветеранів.

Спільно з місцевою владою міста Дніпро планується реалізація проекту “Я – Ветеран”, у перспективі якого – запровадження 112 найбільш затребуваних послуг у місті.

Також Мінветеранів вже розпочало серію навчань адміністраторів ЦНАПів усіх областей України.

“Слухачі ознайомляться з переліком ветеранських послуг, практичними кейсами щодо особливостей взаємодії з ветеранами та ветеранками у ЦНАПах, отримають відповіді на найпоширеніші питання від фахівців профільних підрозділів Мінветеранів та психологів”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва відновили роботу по суботах.