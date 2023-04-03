Головне за день. Понеділок, 3 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 45 відбитих атак противника, бої за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, повернення з полону ще 12 українців, транш у розмірі $2,7 млрд від МВФ, суд над колишнім президентом Косова. Яким запам’ятається 404-й день повномасштабної війни.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідали Ягідне на Чернігівщині, де на власні очі побачили наслідки російської окупації.

Президент України Володимир Зеленський показав європейським політикам підвал школи, в якому російські окупанти 27 днів утримували українців у нелюдських умовах.

"Разом із віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком та Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідне. Відвідали Ягіднянську загальноосвітню школу, у підвалі якої російські окупанти примусово утримували в антисанітарних умовах 367 цивільних українців. Мешканці Ягідного пройшли через страшні випробування. У підвалі були 27 днів. Вижили стоячи і сидячи", – розповів Зеленський.

Він додав, що у підвалі школи загинули 11 людей.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна цієї доби було відбито більш як 45 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Упродовж доби противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий розвідувальний БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 квітня – в нашій новині.

Російська армія поновила удари авіаційними бомбами. Під обстріл потрапив Берислав.

3 квітня близько 16:00 рашисти випустили чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у Бериславі.

"Боєприпаси пошкодили металеві конструкції будівлі та дах цеху. За попередньою інформацією, люди живі, ніхто не отримав травм", – повідомили в Херсонській ОВА.

Додому з російського полону повернулося ще 12 українців – 10 військових і двоє цивільних. Серед них п’ятеро важкопоранених, повідомив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

“Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернули двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя”, – йдеться у повідомленні.

Звільнені військові належать до Збройних сил України, зокрема 518-го окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

Від початку широкомасштабного вторгнення з полону вдалося звільнити вже 2 005 українців.

3 квітня до загального фонду державного бюджету України надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду.

Наша держава отримала кошти за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), що в загальному розмірі становить $15,6 млрд.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, завдяки наданим коштам вдасться забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету.

Нагадаємо, минулого тижня виконавча рада МВФ погодила старт нової програми підтримки для України в розмірі $15,6 млрд.

У Міжнародному кримінальному суді в Гаазі 3 квітня стартував процес над колишнім президентом Косова Хашимом Тачі.

Тачі постав перед судом разом із трьома відповідачами, яких звинувачують у вбивстві майже 100 осіб та інших злочинах під час війни за незалежність Косова проти Сербії (1998-1999 рр). Серед них –колишній спікер косовського парламенту Кадрі Веселі, експрес-секретар Армії визволення Косова Якуп Краснич та колишній командувач АВК Реджеп Селімі.

Експрезидент не визнав себе винним за 10 пунктами звинувачення у військових злочинах та злочинах проти людяності. Загалом усі четверо звинувачених, які були спільниками як під час, так і після війни, заперечують будь-які правопорушення зі свого боку.

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