Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Російські окупаційні війська поновили обстріли Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Кількаденне затишшя змінилось обстрілами Нікопольщини: сьогодні росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії, випустивши по ньому близько трьох десятків снарядів”, – написав Лукашук.

Він уточнив, що росіяни завдали удару по Марганецькій громаді.

Внаслідок обстрілів було знищено одну господарську споруду, ще пʼять понівечено. Також пошкоджено півдесятка приватних будинків та лінію електропередач.

На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 4 квітня російські військові з РСЗВ "Град" обстріляли місто Українськ у Донецькій області.