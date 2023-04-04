В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, - Генштаб

Рашисти завдали два ракетні та 28 авіаційних ударів по Україні, застосували 17 БпЛА типу "Шахед-136". 14 з них вдалося знищити.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією командування, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби на цих напрямках українські захисники відбили понад 45 ворожих атак.

Також загарбники не припиняють штурмувати Бахмут - протягом доби Сили оборони відбили близько 20 атак противника.

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Натомість рашисти завдали два ракетні та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосували 17 БпЛА типу "Шахед-136". 14 з них вдалося знищити.

Також росіяни здійснили 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ситуація на фронті станом на 18.00 4 квітня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Також зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби окупанти здійснили обстріли населених пунктів Бачівськ, Волфине та Запсілля Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське на Харківщині;

оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Також зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби окупанти здійснили обстріли населених пунктів Бачівськ, Волфине та Запсілля Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське на Харківщині; на Куп’янському ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Крохмальне - Луганської;

ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Крохмальне - Луганської; на Лиманському протягом доби вороги вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Кремінної. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Колодязі і Зарічне на Донеччині;

протягом доби вороги вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Кремінної. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Колодязі і Зарічне на Донеччині; на Бахмутському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Біла Гора, Клебан-Бик та Новодмитрівка;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Біла Гора, Клебан-Бик та Новодмитрівка; на Авдіївському та Мар’їнському загарбники наступали в районах Новокалинове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мали. В той же час ворог здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області;

та загарбники наступали в районах Новокалинове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мали. В той же час ворог здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області; на Шахтарському протягом доби рашисти наступальних дій не проводили. Для коригування вогню артилерії активно застосовували БпЛА. Здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка Донецької області;

протягом доби рашисти наступальних дій не проводили. Для коригування вогню артилерії активно застосовували БпЛА. Здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують нарощувати оборонні спроможності. Обстріляли Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Веселе, Бургунку, Антонівку, Велетенське, а також місто Херсон.

Нагадаємо, 4 квітня російські військові з РСЗВ "Град" обстріляли місто Українськ у Донецькій області. А вночі рашисти вдарили по двох громадах Сумської області. В результаті три людини були поранені.